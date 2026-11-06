Kinaxis präsentierte Quartalsergebnisse

Kinaxis lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,830 CAD je Aktie vermeldet.

Kinaxis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 185,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at