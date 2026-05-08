Kinaxis: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kinaxis hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,45 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kinaxis 0,820 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 227,1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at