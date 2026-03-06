Kinaxis stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kinaxis hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,98 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,810 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,04 Prozent auf 201,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 765,76 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 15,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 661,84 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at