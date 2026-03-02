Kinco Automation Shanghai A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kinco Automation Shanghai A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kinco Automation Shanghai A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 215,0 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 42,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 151,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,840 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,580 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 723,65 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 545,21 Millionen CNY im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,800 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 720,00 Millionen CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at