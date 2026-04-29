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29.04.2026 06:31:29
Kinco Automation Shanghai A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kinco Automation Shanghai A hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 189,0 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,0 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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