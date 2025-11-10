Kinda Brave Entertainment Group Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kinda Brave Entertainment Group Registered hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Kinda Brave Entertainment Group Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,39 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,400 SEK je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen SEK, gegenüber 0,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 64,52 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at