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09.11.2026 06:31:29
Kinda Brave Entertainment Group Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kinda Brave Entertainment Group Registered präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 SEK gegenüber -0,390 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig standen 0,0 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 63,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kinda Brave Entertainment Group Registered 0,1 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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