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20.08.2026 06:31:29
Kinda Brave Entertainment Group Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Kinda Brave Entertainment Group Registered hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kinda Brave Entertainment Group Registered -0,140 SEK je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 86,36 Prozent auf 0,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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