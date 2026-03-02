Kinda Brave Entertainment Group Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kinda Brave Entertainment Group Registered lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,840 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -1,140 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,45 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 71,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,58 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at