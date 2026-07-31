KINDEN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KINDEN hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22,01 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KINDEN 162,37 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 141,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at