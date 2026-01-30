KINDEN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KINDEN hat am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 89,10 JPY, nach 73,05 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 177,89 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KINDEN 166,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at