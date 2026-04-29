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29.04.2026 06:31:29
KINDEN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
KINDEN ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KINDEN die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 147,37 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 114,29 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 251,48 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 240,47 Milliarden JPY umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 350,53 JPY. Im Vorjahr waren 236,26 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 750,74 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 705,06 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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