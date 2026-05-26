BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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26.05.2026 14:00:00
Kinder gestalten Zukunft: Auszeichnung im Deutschen Technikmuseum in Berlin am Ehrentag.
+++ Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? 60 Schulkinder geben Antworten und werden für ihr gesellschaftliches Engagement von prominenten Gästen gewürdigt +++ Ehrung am 77. Jahrestag des Deutschen Grundgesetzes +++ Sonderausstellung durch BMW Group Junior Campus Berlin inspiriertWeiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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