Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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26.05.2026 14:00:00
Kinder gestalten Zukunft: Auszeichnung im Deutschen Technikmuseum in Berlin am Ehrentag.
+++ Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? 60 Schulkinder geben Antworten und werden für ihr gesellschaftliches Engagement von prominenten Gästen gewürdigt +++ Ehrung am 77. Jahrestag des Deutschen Grundgesetzes +++ Sonderausstellung durch BMW Group Junior Campus Berlin inspiriertBayerische Motorenwerke AG BMW ">Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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