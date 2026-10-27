Kinder Morgan Aktie
WKN DE: A1H6GK / ISIN: US49456B1017
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27.10.2026 14:45:00
Kinder Morgan: 1 Number From Q3 Earnings Every Investor Should See
There was an abundance of good news in the third-quarter earnings report for midstream energy company Kinder Morgan (NYSE: KMI). The company hiked its dividend by 2%, earnings per share (EPS) rose 21% year over year to $0.34, and adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) climbed by 9% over the same period a year ago.
The report is a big reason why the stock jumped 1.6% on Oct. 21, the day it reported earnings. Hidden among all that information is something that trumps everything else in the report.
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