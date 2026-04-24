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24.04.2026 06:31:29
Kinder Morgan gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Kinder Morgan hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Kinder Morgan 4,83 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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