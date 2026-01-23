|
Kinder Morgan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Kinder Morgan hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 4,51 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,37 USD gegenüber 1,17 USD im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 16,94 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 15,07 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
