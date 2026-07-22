Kinder Morgan Aktie
WKN DE: A1H6GK / ISIN: US49456B1017
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22.07.2026 22:17:27
Kinder Morgan Inc. Announces Climb In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - Kinder Morgan Inc. (KMI) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $867 million, or $0.39 per share. This compares with $715 million, or $0.32 per share, last year.
Excluding items, Kinder Morgan Inc. reported adjusted earnings of $821 million or $0.37 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.8% to $4.477 billion from $4.042 billion last year.
Kinder Morgan Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $867 Mln. vs. $715 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.32 last year. -Revenue: $4.477 Bln vs. $4.042 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.36
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