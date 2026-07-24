Kinder Morgan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kinder Morgan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Kinder Morgan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,320 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,48 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at