Kinder Morgan Aktie
WKN DE: A1H6GK / ISIN: US49456B1017
|
09.11.2025 00:07:00
Kinder Morgan Stock Might Be Down, but Is It Out?
Shares of Kinder Morgan (NYSE: KMI) have slumped. The natural gas pipeline stock is down about 5% year-to-date and over 15% below its 52-week high. That comes at a time when the S&P 500 is seemingly hitting a new all-time high nearly every day, as it has risen more than 15% year-to-date. While Kinder Morgan is down, the pipeline stock isn't out. Here's why the slump looks like an attractive buying opportunity for long-term investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kinder Morgan Inc (P)mehr Nachrichten
Analysen zu Kinder Morgan Inc (P)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kinder Morgan Inc (P)
|22,61
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.