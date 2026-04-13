13.04.2026 12:35:38

Kinder von MSC-Gründer Gianluigi Aponte übernehmen Eigentümerschaft

GENF (dpa-AFX) - Bei der Genfer Reederei MSC haben die Besitzverhältnisse geändert: Firmengründer Gianluigi Aponte hat das Unternehmen mit rund 200.000 Mitarbeitenden an seine Kinder Diego und Alexa Aponte als neue Mehrheitseigner übertragen. Die Übergabe erfolgte bereits im vierten Quartal 2025, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Schritt solle die weitere Stabilität und das Wachstum der MSC-Gruppe unter der Führung der nächsten Generation sicherstellen.

Diego Aponte ist bereits Präsident des operativen Topmanagements im Konzern. Seine Schwester Alexa Aponte ist Finanzchefin. Beide sind italienische Staatsbürger, aber in der Schweiz aufgewachsen und auch hierzulande wohnhaft, wie das Unternehmen mitteilte. Gründer Gianluigi Aponte bleibt weiterhin als Verwaltungsratspräsident für MSC tätig.

Das 1970 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Genf zählt zu den weltweit größten Containerreedereien. Es betreibt eine Flotte von rund 1.000 Schiffen auf rund 300 Routen weltweit, läuft dabei 520 Häfen an und transportiert jedes Jahr etwa 30 Millionen Standardcontainer./to/rw/AWP/jha

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