PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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15.10.2026 08:40:00
Kinderarmut: Fehlende Chancen kosten den Staat laut Studie Hunderttausende Euro pro Kind
Fehlende Chancen für Kinder kosten den Staat Geld. Eine Studie zeigt, wie stark Armut und mangelnde Bildung die öffentlichen Kassen belasten. Es geht um Hunderttausende Euro pro Kind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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