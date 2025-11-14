KinderCare Learning Companies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KinderCare Learning Companies hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

KinderCare Learning Companies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 676,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 671,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at