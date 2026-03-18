Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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18.03.2026 18:55:00
Kindergeld per Mausklick: Wenn die Steuer-ID den Antrag überflüssig macht
Die Bundesregierung bringt das antragslose Kindergeld auf den Weg. Hinter der digitalen Bequemlichkeit verbirgt sich ein Ausbau staatlicher Datennutzung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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