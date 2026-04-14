Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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14.04.2026 11:43:00
Kinderschutz: Roblox führt altersbasierte Konten für jüngere Nutzer ein
Roblox reagiert auf Kritik und führt zwei neue Kontotypen für Kinder und Jugendliche ein, die Inhalte und Kommunikation je nach Alter beschränken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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