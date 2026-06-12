BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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12.06.2026 12:00:00
Kindervisionen für die Mobilität von morgen: Deutsches Technikmuseum und BMW Group geben jungen Ideen eine Bühne.
Pilzstädte, selbstreparierende Autos oder Busse, die mit Essensresten fahren. Bei der „Junior Konferenz: Bewegung für Morgen!“ im Deutschen Technikmuseum präsentieren Kinder ihre Visionen und diskutieren mit Expertinnen und Experten, wie sie sich die Zukunft der Mobilität vorstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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