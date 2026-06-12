Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
12.06.2026 12:00:00
Kindervisionen für die Mobilität von morgen: Deutsches Technikmuseum und BMW Group geben jungen Ideen eine Bühne.
Pilzstädte, selbstreparierende Autos oder Busse, die mit Essensresten fahren. Bei der „Junior Konferenz: Bewegung für Morgen!“ im Deutschen Technikmuseum präsentieren Kinder ihre Visionen und diskutieren mit Expertinnen und Experten, wie sie sich die Zukunft der Mobilität vorstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.