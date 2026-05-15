Kindly MD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kindly MD stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kindly MD ein Ergebnis je Aktie von -0,170 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 362,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at