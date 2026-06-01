Kinetic Engineering gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kinetic Engineering hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 INR gegenüber 0,280 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 447,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 385,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,430 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kinetic Engineering ein Gewinn pro Aktie von 2,89 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,58 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,42 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at