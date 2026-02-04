Kinetic Engineering präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kinetic Engineering hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,09 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,41 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 383,7 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 289,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at