Kinetic Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kinetic Engineering hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,57 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kinetic Engineering ein Ergebnis je Aktie von -0,030 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 99,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 393,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 783,0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at