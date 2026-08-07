Kinetik A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kinetik A hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kinetik A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 581,4 Millionen USD im Vergleich zu 390,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at