Kinetik A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kinetik A hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 USD, nach 0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kinetik A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 569,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 459,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at