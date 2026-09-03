Kinetik a Aktie
WKN DE: A2P75N / ISIN: US02215L2097
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03.09.2026 16:15:00
Kinetik Holdings: Buy, Sell, or Hold After Its Recent Run?
It's been a solid year for mid-cap stocks and an even better one for broader gauges of high-yield pipeline stocks. Combine those two concepts, and there's potential for investors to be cooking with gas (pun very much intended).Just look at Kinetik Holdings (NYSE: KNTK). With a market capitalization of $8.9 billion, this pipeline operator is a mid-cap stock. As is the case with so many equities with that designation, Kinetik flies somewhat under the radar. That relative anonymity is amplified when measuring this name against larger, more widely known midstream companies.This midstream stock is hot, but it's still a "buy." Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Kinetik Holdings Inc Registered Shs -A-
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04.08.26
|Ausblick: Kinetik A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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21.07.26
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05.05.26
|Ausblick: Kinetik A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Altus Midstream Company Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Kinetik Holdings Inc Registered Shs -A-
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