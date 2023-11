King Faisal Specialist Hospital and Research Centre feiert Erfolg: 100 Patienten mit lymphatischer Leukämie mit CAR-T-Zellen behandelt

RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) kann einen großen Erfolg feiern, der für Krebspatienten neue Hoffnung auf Rettung bedeutet: die Behandlung des 100. an lymphatischer Leukämie erkrankten Patienten mit der CAR-T-Zell-Therapie (Chimeric Antigen Receptor T-cell). Dies ist ein wichtiger Schritt zur Erfüllung der Vision des KFSH&RC: die optimale Wahl für spezielle Behandlungsmethoden zu sein.



Die CAR-T-Zell-Therapie ist eine innovative Behandlung, bei der T-Zellen im Labor genetisch verändert werden, sodass sie besser an die Zielstruktur andocken und damit Krebszellen besser erkennen und zerstören können. Dieser Ansatz löst das Problem, dass zwischen Krebszellen und körpereigenen Zellen unterschieden werden muss, und bietet eine vielversprechende Methode zur Behandlung der lymphatischen Leukämie.

Das KFSH&RC unterstreicht, dass diese innovative Technologie Hoffnung für Patienten mit resistenter Leukämie und lymphatischen Tumoren bedeutet, insbesondere für Menschen, die mit herkömmlichen Methoden nicht wirksam behandelt werden können.

Während der Global Health Exhibition, die vom 29.-31. Oktober in Riad stattfindet, informiert das KFSH&RC als strategischer Gesundheitspartner über die CAR-T-Zell-Therapie, ihre positive Auswirkung auf verbesserte Behandlungsmöglichkeiten sowie über verschiedene Lösungen und Innovationen in der medizinischen Versorgung.

Wie das KFSH&RC erläutert, erfolgt diese fortschrittliche Therapie in vier Phasen: Zunächst wird dem Patienten Blut entnommen, um bestimmte Zellen herauszufiltern. Diese werden anschließend über einen Zeitraum von 3 bis 4 Wochen im Labor genetisch verändert.

Kurz vor Beginn der CAR-T-Zell-Therapie erhält der Patient eine niedrigdosierte Chemotherapie, um die Effektivität der Zell-Therapie und die Fähigkeit des Körpers zur Bekämpfung der Krebszellen zu verstärken. Danach erhält der Patient die CAR-T-Zellen über eine Infusion und wird vier Wochen lang engmaschig überwacht, um sicherzustellen, dass der Körper keine Abstoßungsreaktion zeigt.

Diese fortschrittliche Behandlungsmethode ist eine wertvolle Erweiterung der spezialisierten Behandlungsmethoden in Saudi-Arabien und reduziert die finanzielle, soziale und gesundheitsbezogene Belastung, die mit einer Behandlung solcher Fälle im Ausland einhergeht – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erfüllung der Saudi Vision 2030 und der medizinischen Ziele des Königreichs.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre erfährt globale Anerkennung für diese erweiterte Behandlungsform – dank des umfassenden therapeutischen Programms, in dem hochqualifizierte Fachkräfte in den Bereichen medizinische Behandlung, Krankenpflege, Pharmazeutika, Medikamentenentwicklung und soziale Begleitung arbeiten, die durch eine integrierte Infrastruktur unterstützt werden.

Das KFSH&RC ist weltweit führend in Bezug auf spezialisierte Behandlungsmethoden, Innovationen, fortschrittliche Forschung und medizinische Aus- und Weiterbildung. Das Krankenhaus hat sich zum Ziel gesetzt, durch Partnerschaften mit führenden lokalen, regionalen und internationalen Institutionen in den Bereichen klinische Behandlung, Forschung und Weiterbildung medizinische Technologien weiterzuentwickeln und weltweite Behandlungsstandards zu verbessern.

