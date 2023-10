King Faisal Specialist Hospital and Research Centre gibt Start des innovativen klinischen Pharmakogenomik-Dienstes bekannt

Verbessert die Wirksamkeit von Arzneimitteln und die Patientensicherheit

RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) ist stolz darauf, den Start der ersten Phase seines klinischen Pharmakogenomik-Dienstes innerhalb seines Herzzentrums bekannt zu geben. Dieser bahnbrechende Dienst nutzt die DNA des Patienten, um die Dosierung und Auswahl der Arzneimittel individuell zu gestalten, und läutet damit eine neue Ära im Gesundheitswesen ein, in der die personalisierte Behandlung für jede Person im Vordergrund steht. Dieser bahnbrechende Ansatz ist geeignet, die Behandlungsergebnisse zu verbessern und mögliche Schäden zu verringern.



Die Experten des KFSH&RC erklärten, dass diese Analyse den Ärzten die Möglichkeit gibt, jedem Patienten unter Berücksichtigung seines individuellen Gesundheitszustands und seiner genetischen Merkmale maßgeschneiderte Medikamente zu verschreiben. Das Ansprechen der Patienten auf Arzneimittel kann je nach ihrem genetischen Profil sehr unterschiedlich sein. Was sich bei einem Patienten als wirksam erweist, kann daher bei einem anderen nur eine minimale Wirkung haben. Es ist erwähnenswert, dass statistisch gesehen 15 % der Krankenhauseinweisungen auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen zurückzuführen sind. Dies stellt eine erhebliche finanzielle und personelle Belastung für die Gesundheitssysteme in aller Welt dar.

Dieser innovative Dienst ist ein gemeinsames Projekt des Centre for Genomic Medicine, von Healthcare Information Technology Affairs und des Pharmaceutical Care Department des KFSH&RC. In der Anfangsphase umfasst dieser Dienst sechs der nach Krankenhausdaten am häufigsten verschriebenen Medikamente, von denen bekannt ist, dass ihre Wirksamkeit durch genetische Variationen beeinflusst wird.

Das KFSH&RC hat deutlich gemacht, dass es sich weiterhin dafür einsetzt, den Umfang dieses Dienstes schrittweise auf alle Krankenhausabteilungen auszuweiten. Diese Ausweitung unterstreicht das unermüdliche Engagement des Krankenhauses, jedem Patienten eine individuelle Behandlung zukommen zu lassen, ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten und schädliche Wirkungen zu minimieren, während gleichzeitig die neuesten, weltweit anerkannten wissenschaftlichen Praktiken eingehalten werden.

Auf der Global Health Exhibition, die vom 29. bis 31. Oktober in Riad stattfindet und bei der das KFSH&RC als strategischer Gesundheitspartner eine wichtige Rolle spielt, wird das Krankenhaus den innovativen Dienst vorstellen, der die Gesundheitsversorgung in der Region zu verbessern verspricht.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre gilt als eines der weltweit führenden Zentren für spezialisierte Gesundheitsversorgung, als Vorreiter in Sachen Innovation und als fortschrittliches medizinisches Forschungs- und Ausbildungszentrum. Darüber hinaus ist es bestrebt, in Zusammenarbeit mit führenden lokalen, regionalen und internationalen Instituten medizinische Technologien zu entwickeln und die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern, um erstklassige Dienstleistungen im klinischen Bereich sowie in Forschung und Bildung zu erbringen.

Kontaktinformationen:

kfshrc@mcsaatchi.com