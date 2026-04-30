King Global Ventures: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

King Global Ventures hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte King Global Ventures -0,030 CAD je Aktie generiert.

King Global Ventures vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,080 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at