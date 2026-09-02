King Global Ventures präsentierte Quartalsergebnisse

King Global Ventures stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at