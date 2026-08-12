King Industrial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

King Industrial hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 89,55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 72,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,46 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at