King Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

King Industrial veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 99,05 JPY. Im Vorjahresviertel waren 69,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,70 Milliarden JPY gegenüber 1,67 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at