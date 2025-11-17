King Industrial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

King Industrial hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 66,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 42,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,38 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,41 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at