KING JIM informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KING JIM hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,50 JPY erwirtschaftet worden.

KING JIM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,93 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at