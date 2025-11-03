KING JIM: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KING JIM lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 10,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das KING JIM ein Ergebnis je Aktie von -7,760 JPY vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,08 Prozent auf 8,25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte KING JIM 8,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at