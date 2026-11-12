KING legte Quartalsergebnis vor

KING präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,67 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KING 5,93 JPY je Aktie erwirtschaftet.

KING hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,00 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at