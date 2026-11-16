King Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

King Resources lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte King Resources -0,090 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at