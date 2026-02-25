King Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

King Resources ließ sich am 23.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat King Resources die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2850,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at