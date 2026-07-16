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16.07.2026 06:31:29
King Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
King Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
King Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 900 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Umsatzseitig wurden 0,83 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte King Resources 0,08 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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