KING stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KING hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 9,90 JPY. Im letzten Jahr hatte KING einen Gewinn von 9,37 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,54 Prozent auf 2,07 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 39,17 JPY. Im Vorjahr hatte KING 45,88 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 7,84 Milliarden JPY, gegenüber 8,16 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,95 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at