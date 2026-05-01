Kingclean Electric gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kingclean Electric hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 CNY, nach 0,400 CNY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Kingclean Electric mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,39 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at