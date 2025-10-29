Kingclean Electric öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kingclean Electric hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 CNY, nach 0,480 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,53 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,50 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at